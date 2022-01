OL - ASSE : pas de jauge revelée pour le derby

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Le derby OL-ASSE devrait bien se jouer devant seulement 5.000 spectateurs. Les dirigeants lyonnais espéraient en effet que le projet de loi voté par l'Assemblée Nationale dimanche soit ratifié dans les prochains jours par le Conseil Constitutionnel, ce qui lui aurait permis d'accueillir 29.000 supporters. Seulement, ce n'est que vendredi, jour de match, que le Conseil Constitutionnel rendra son verdict.

C'est une bonne nouvelle pour l'ASSE, dernière du championnat et qui reste sur six défaites avant d'aller dans le Rhône. L'OL a désormais un ultime espoir, bien mince : celui de faire valider le principe que chaque tribune ferait office de stade, où les spectateurs arriveraient par des endroits différents sans se croiser. Auquel cas, il espère pouvoir faire entrer entre 20.000 et 25.000 personnes dans le Groupama Stadium.

🇫🇷 L'OL va sans doute devoir se contenter de la jauge à 5000 pour le derby face aux Verts. https://t.co/B0nYRt8vJB — RMC Sport (@RMCsport) January 18, 2022