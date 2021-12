OL, ASSE – Stade Rennais : un ancien attaquant lyonnais a mené la vie dure aux Verts

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Bien que le vert soit la couleur de l’espoir, le climat est plutôt au désespoir à Saint-Étienne. Défait du Stade Rennais de Bruno Genesio (0-5), l’effectif stéphanois a concédé sa 9e défaite de la saison (2021-2022) en 17 matches joués. L’ASSE, qui occupe toujours la fin du classement, a été le jouet d’un ancien joueur du club voisin.

Martin est sorti de son Terrier

Passé par l’OL entre 2018 et 2020, Martin Terrier a corrigé l’ASSE en s’offrant un triplé face à des joueurs stéphanois amorphes. Le numéro 7 de Rennes a notamment fait trembler les filets en effectuant une Madjer (27e). Mais aussi par l’intermédiaire d’une frappe flottante imparable (48e). Il s’est exprimé au micro de Prime Video à l’issue de la première mi-temps « On ne baisse pas la tête. Mes coéquipiers me mettent dans les bonnes conditions. J’étais malade avant le match mais je n’essaye de pas trop le faire ressentir », a indiqué le natif d’Armentières auteur d’une performance irréprochable.