OL : Aulas a pensé à virer Bosz et parle de démission

Malgré les trois défaites d'affilées de l'Olympique Lyonnais à Lorient (3-1), à Monaco (2-1) et face au Paris Saint-Germain (1-0), Jean-Michel Aulas a conforté Peter Bosz dans son poste d'entraîneur. Mais pour le journal L'Equipe, le président des Gones a admis avoir pensé à se séparer du technicien néerlandais.

"Dire qu'on n'y a pas pensé, non"

"On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives même si c'est insupportable de perdre. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d'entraîneur alors que c'est la huitième journée, qu'on a 13 points en étant sixième ? Ce n'est pas raisonnable mais dire qu'on n'y a pas pensé, non. Mais la réponse à la question, c'est qu'on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Et si on est 8e en fin de saison, j'aurais démissionné avant."

Jean-Michel Aulas admet avoir réfléchi à se séparer de Peter Bosz https://t.co/y7DFWGrKVu pic.twitter.com/706ZhQCUFA — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 20, 2022

