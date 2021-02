OL : Aulas a une idée révolutionnaire pour soulager les finances du club

SI tout va bien sur le plan sportif, même s'il reste sur une défaite à domicile contre Montpellier, l'Olympique Lyonnais est confronté à la triste réalité de la pandémie, qui plombe ses finances. Faute d'avoir des propriétaires richissimes comme ses rivaux parisiens, marseillais ou monégasques, les Gones doivent trouver des solutions par eux-mêmes. Jean-Michel Aulas négocie depuis de nombreux mois une baisse des salaires de ses joueurs. Il leur a notamment proposé de devenir actionnaires du club qui les emploie !

Un processus long à mettre en route

« Le club étant coté en Bourse, on peut imaginer que l’action rebondisse très vite une fois la pandémie passée,a-t-il déclaré lors d'une visio conférence hier. J’ai donc proposé un second dispositif à ceux qui le souhaiteraient : pouvoir acquérir à hauteur de l’économie de salaire réalisée des actions au cours du jour, en imaginant qu’ils pourront bénéficier d’un bel investissement en cas de rebond. Ce serait une belle solidarité entre le sportif, l’économique et l’ensemble des salariés du Groupe. On espère maintenant voir aboutir l’une ou l’autre des solutions, qui nous permettrait d’optimiser notre masse salariale. »

L’Equipe précise que même si le conseil d’administration de l’OL a validé cette idée mardi, il reste encore plusieurs autorisations à obtenir avant que les joueurs ne deviennent actionnaires du club. Et notamment leur aval…