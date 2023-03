OL : Aulas confirme ne pas avoir choisi Textor !

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Le Journal du Dimanche consacre une double page aux meilleurs passages du livre de Jean-Michel Aulas, "Chaque jour se réinventer", qui sortira mercredi prochain (éditions Stock, 250 pages, 20€). Il y est notamment question de l'arrivée de John Textor dans le capital du club, qui a mis tant de temps ) se réaliser. Surprise, JMA assure ne pas avoir validé le choix de l'Américain. C'est le petit-fils de Jérôme Seydoux, autre gros actionnaire de l'OL, qui l'a fait...

"Au terme des auditions, nous retenons deux dossiers avec la banque Raine, celui de Foster Gillett et celui de John Textor, qui souhaitent tous les deux prendre l'intégralité du capital et que je reste quelques années à la présidence. La décision finale est prise à la demande de Thomas Riboud-Seydoux, fils adoptif de Jérôme Seydoux, qui représente alors Pathé au conseil d'administration d'OL Groupe et avec lequel j'ai toujours entretenu d'excellentes relations. Thomas choisit et impose John Textor. J'accepte sa préférence." Une tournure de phrase qui laisse à penser que JMA n'aurait pas fait ce choix...