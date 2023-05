OL : Aulas cité dans une affaire qui secoue le football français

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

Ce mercredi, L'Equipe publie des propos de Corinne Diacre, qui a été entendue le 30 mars par les policiers de la Brigade de répression du banditisme versaillais dans le cadre de l'affaire Hamraoui. Ceux-ci voulaient savoir si l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France, débarquée il y a deux mois, avait subi des pressions de la part de César Mavacala, compagnon d'Aminata Diallo. Diacre a révélé avoir échangé avec cette personne, qui lui conseillait de convoquer des joueuses du PSG qu'il représentait, mais elle a nié avoir subi des menaces.

"J'avais pas mal de mauvais rapports avec Lyon et Jean-Michel Aulas"

En revanche, elle s'est permis de citer Jean-Michel Aulas devant les policiers ! On peut lire dans L'Equipe : "Sur les récents événements, l'ultime rébellion de ses joueuses et son éviction de son poste, les enquêteurs se posent des questions sur l'origine de la prise de position de la capitaine Wendie Renard sur les réseaux sociaux, relayée par Diani et Katoto. Doit-on y voir un "projet fomenté" à l'avance par César Mavacala, s'interrogent les policiers ? "C'est une possibilité. Mais j'avais aussi pas mal de mauvais rapports avec Lyon et Jean-Michel Aulas. Après, je ne sais pas s'il y a un rapport direct. Je n'en sais rien", aurait répondu Diacre."

