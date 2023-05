OL : Aulas évincé et prêt à traîner Textor devant les tribunaux ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La semaine a été chargée à l’OL. En plus d’évincer Jean-Michel Aulas de la présidence opérationnelle du club rhodanien, John Textor doit aussi gérer un certain nombre de volets financiers assez urgents. Dans cet élan, l’homme d’affaires américain sait qu’il doit racheter les 12% d’actions publiques qu’il ne possède pas encore, sous peine d’être mis sous pression par l’autorité des marchés financiers. En parallèle de ce dossier épineux, que la DNCG surveille de très près, OL Groupe (OLG) a publié hier un communiqué officialisant les modalités de départ d’Aulas, qui va toucher une indemnité de 1 M€ hors taxe. OLG s’est également engagé à acquérir dans un délai de trois mois un tiers des actions restantes d’Holnest, la holding familiale d’Aulas. Cela représente plus de 1 M€.