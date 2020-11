OL : Aulas fixe une deadline pour la prolongation de Garcia

Le sujet fait jaser depuis quelques jours. Avant le choc entre le LOSC et l’OL au stade Pierre-Mauroy (1-1), les rumeurs ont fait état d’un intérêt de Jean-Michel Aulas pour Christophe Galtier dans le but de remplacer Rudi Garcia la saison prochaine. L’idée fait son chemin mais une prolongation de Garcia sur le banc des Gones pourrait changer la donne. Aulas a botté en touche en donnant quelques indices sur le dossier.

Aulas veut être leader à la trêve hivernale !

« C'est un sujet qu'on a souvent abordé. J'ai dit qu'on ne prendra pas position d'ici la fin de la saison. (...) Ce n'est pas d'actualité pour le moment. Rudi le sait, j'en parle souvent avec lui. Il est tout à fait d'accord avec moi pour démontrer sur le terrain et par les performances de l'équipe si on doit éventuellement envisager quelque chose. On se réunira au 31 décembre. J'espère qu'on sera premiers à cette époque-là, pour pouvoir envisager les choses de manière différente. »

Pour l’heure, l’OL est actuellement cinquième à sept points du leader PSG. Autant dire que l’objectif défini par Aulas semble hors d’atteinte pour Garcia.