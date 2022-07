OL : Aulas lâche ses vérités, il enfonce le clou avec Juninho... et le RC Lens !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

Le plus beau match de son mandat :

« Il y en a eu tellement… C’est quand même Lens, le premier titre. Lens, c’est l’arrivée en haut. On le voit précisément maintenant puisque depuis dix ans on essaie de revenir au plus haut niveau. Et on n’y arrive pas. J’en mets un deuxième, la première victoire en Ligue des Champions avec les féminines. »

Le départ de Juninho :

« C’est comme un enfant qui vous quitte. J’ai tout fait, j’ai essayé de reprendre contact, pour Noël, pour le jour de l’an, pour son anniversaire. Mais il ne répond pas. »