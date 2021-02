OL : Aulas lâche une confidence cruciale sur le futur de Garcia

Daniel Riolo a fait savoir ces derniers mois que l’OL était gangréné par les relations détestables entre Juninho et Rudi Garcia. Depuis, le club rhodanien est toujours en course pour le titre et sort même d’un hiver prolifique en termes de résultats. Aussi, Jean-Michel Aulas sait que son entraîneur arrive en fin de contrat en juin et préfère ne pas évoquer son avenir pour se concentrer sur l’instant présent. celui-ci ne serait absolument pas contrarié par des interférences entre Juninho et Garcia.

« Des avis peuvent ne pas être les mêmes »

« Je parle pratiquement tous les jours avec les deux. Rudi a l’envie, et j’allais dire presque l’obligation, d’amener l’OL en Ligue des champions. Il a été recruté sur ces objectifs et peut-être mieux. Donc obligatoirement, il y a en termes de discussions et d’échanges, et c’est extrêmement positif pour l’institution, des avis qui peuvent ne pas être les mêmes, a-t-il avoué à RMC Sport. Juninho anticipe des sujets pour les joueurs. Donc c’est très complémentaire et ça permet de partager avec Rudi. Il n’y a pas du tout de différends entre eux. Il y a de temps en temps des approches différentes que je sollicite pour essayer de trouver la vraie solution pour que l’OL soit au plus haut dans le championnat et retrouve la Coupe d’Europe. Je sais que nous avons des intérêts communs. »