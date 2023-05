OL : Aulas multiplie les messages d'adieux touchants

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Soirée chargée d'émotion pour les supporters lyonnais et Jean-Michel Aulas ce samedi au Groupama Stadium. Face à Reims (3-0), le président historique a vécu son dernier match à domicile dans cette fonction. Le stade entier lui a rendu un hommage appuyé, qu'il a tenu à saluer au coup de sifflet final par un petit discours dont on retiendra ces mots : "Si moi je suis éternel, vous serez à vie dans mon cœur".

"L'OL est devenu un grand nom du foot français et européen"

Et ce n'est pas tout ! Sur Twitter, JMA a publié le message suivant : "De la D2 à la Ligue des champions, des 7 titres de champion de France successifs aux 8 Ligue des Champions féminines. À chaque instant, tous ensemble, nous nous sommes consacrés à une seule chose : faire grandir l'Olympique Lyonnais, tous ensemble. Je n’ai jamais eu le sentiment que soutenir et développer l’Olympique Lyonnais, c’était simplement soutenir et développer un club. Avec l’Olympique Lyonnais, c’est aussi le soutien et le développement du football français tout entier que j’ai voulu défendre et promouvoir. C’est avec courage et détermination, ferveur et passion, avec des valeurs dont certains ont pu être bousculés par la défense ardente que je leur vouais, l'OL est devenu un grand nom du foot français et européen. Un 12e homme a rendu cela possible : l’indéfectible public lyonnais".

"Merci à vous de m'avoir soutenu pendant ces années. Merci pour ce magnifique hommage. L'OL est dans mon cœur pour toujours, et vous aussi. Mon héritage ne sera précédé d’aucun autre testament que celui de l’histoire de ce club qui est plus qu’un club, plus qu’une institution, plus qu’une simple entreprise. À celles et ceux qui me succèderont, nous leur confions un patrimoine du football français, qui les engage."

La fiche d'OL-Reims

Le classement de la L1

Le calendrier de l'OL

C’est avec courage et détermination, ferveur et passion, avec des valeurs dont certains ont pu être bousculés par la défense ardente que je leur vouais, l'OL est devenu un grand nom du foot français et européen. Un 12e homme a rendu cela possible : l’indéfectible public lyonnais. — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a vécu son dernier match au Groupama Stadium avant son retrait. Son équipe lui a offert une belle victoire (3-0), qu'il a saluée par plusieurs discours très touchants à l'attention des supporters.

Raphaël Nouet

Rédacteur