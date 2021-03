OL : Aulas pointe une défaillance qui coûte cher à l’OM, au LOSC et aux Girondins

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Dans un entretien accordé à France Football, le grand patron de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui a été élu meilleur président de l’histoire du football français par le magazine, s'est vanté d'être le propriétaire de son stade contrairement à l'Olympique de Marseille, du LOSC ou des Girondins de Bordeaux.

"C'est terrible pour le foot français"

“C’est terrible pour le foot français ! Les autres stades, bâtis ou rénovés pour l’Euro 2016, ont généré soit des catastrophes financières, soit des doutes pour le développement du club résident. Les fameux PPP (partenariats public-privé) sont des bourbiers. À Marseille, Franck McCourt voulait acheter le Vélodrome mais ça n’a pas été possible en raison du PPP et de l’attitude de la Mairie. À Bordeaux, la métropole, l’exploitant et les Girondins montent des usines à gaz pour la gestion du stade qui ne sont pas dans l’intérêt du club. Et, à Lille, il y a des contentieux. La Cour des comptes a fracassé ces PPP et préconise d’y mettre fin", a confié le président de l'OL.