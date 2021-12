OL : Aulas prend les paris pour l'avenir de Bosz et la Champions League

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

L'Olympique Lyonnais a pris un gros coup sur la tête hier soir avec sa défaite à domicile contre le Stade de Reims (1-2). Parce que les Champenois ont marqué le but vainqueur à la dernière seconde, parce qu'aucune équipe du Top 5 hormis l'OM ne s'est imposé. Ce qui signifie qu'en cas de succès, les Gones auraient pu se rapprocher des places européennes. Au lieu de quoi, ils sont enlisés à la 10e place.

L'Equipe du jour explique qu'après ce revers, la pression s'accentue sur les épaules de Peter Bosz. Mais Jean-Michel Aulas n'est pas de cet avis. Sur Twitter, JMA a écrit : "⁩ Ce bilan est trop sévère, on peut dire aussi qu’il manque un match (OM). L’écart de points avec le podium est limité, le parcours en Europa League est bon avec 5 victoires sur 5 et une qualification en 8es assurée. Je prends les paris : l’OL avec Peter Bosz sera au rendez-vous !". Le rendez-vous étant celui de la Champions League. Un pari des plus osés pour Jean-Michel Aulas !

⁦@OL⁩ Ce bilan est trop sévère ,on peut dire aussi qu’il manque 1 match(OM) l’écart d points avec le podium est limité,le parcours en Uefa est bon 5/5 victoires , qualif en 1/8 https://t.co/V0c1ITgH6Q prends les paris: L’OL avec Peter sera au RV ! https://t.co/rxfqOc6BIz — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 2, 2021