OL : Aulas prend une décision forte avec Bosz avant le PSG et commet une petite boulette

INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

Il n’y a pas le feu à l’OL. Malgré la défaite à Monaco hier soir en clôture de la 7e journée de L1 (1-2), la deuxième d’affilée après la claque reçue mercredi dernier à Lorient (1-3), Peter Bosz n’est pas menacé.

« Si je suis sous pression ? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression ? Expliquez-moi, a répondu le technicien lyonnais sur Prime Video. Je sais qu'on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver. Monaco est une bonne équipe mais on était meilleurs qu'eux. Malheureusement on ne l'a pas vu au score mais je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui. »

Jean-Michel Aulas est sur la même longueur d’ondes que Bosz et a appelé à l'unité avant le choc face à Paris le week-end prochain. « La défaite est injuste, belle prestation notre meilleur match de cette saison contre une équipe forte mais que nous avons bougée : si nous cadrons mieux nos face-à-face, on gagne largement ce match, a-t-il analysé sur Twitter. Soyons forts dès samedi, on peut remettre les choses en place, l’OL est cinquième. » L’OL affronte le PSG... mais ce sera dimanche.