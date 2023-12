OL : Aulas recadre sèchement un supporter et prône l'union sacrée

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Un match pour la survie. Un de plus et, on le sait, certainement pas le dernier. Dimanche, dans le cadre de la 15e journée de L1, l'OL n'aura d'autre choix que de s'imposer face à Toulouse si il veut continuer à croire au maintien en Ligue 1. En cas de défaite, l'équipe de Pierre Sage creuserait un peu plus l'écart en bas de classement.

Halte aux dérives

Voilà sans doute pourquoi Jean-Michel Aulas, ancien président du club, en appelle à l'union sacrée. Alors qu'un supporter lyonnais, reprenant une lettre du comédien Jérémy Lopez, accablait certains joueurs en mentionnant le nom de JMA, ce dernier ne s'est pas fait prier pour répondre et le recadrer. "vos dérives sur les joueurs sont inacceptables, vous mettez en danger l’institution OL en insultant notre actif: pour s’en sortir une seule solution l’union sacrée derrière le coach,Laurent et John,et dimanche l’adversaire estToulouse."

@OL @LaurentPrudhom @_JohnTextor_ 🙏vos dérives sur les joueurs sont inacceptables,vous mettez en danger l’institution OL en insultant notre actif: pour s’en sortir une seule solution l’union sacrée derrière le coach,Laurent et John,et dimanche l’adversaire estToulouse ♥️💙🙏🙏🙏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 8, 2023

