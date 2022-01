OL : Aulas réclame un traitement de faveur contre le PSG

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

L'espoir fait vivre. Et celui de Jean-Michel Aulas, à l'heure actuelle, est d'accueillir le plus grand nombre de supporters, dimanche soir dans son stade, lorsque l'OL va accueillir le PSG pour ce qui constituera le choc de cette 20e journée de Ligue 1. Comme vous le savez, sans doute, et face à l'épidémie du COVID-19 qui refait des siennes, des jauges ont été instaurées dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. 5 000 personnes grand maximum.

Pourtant, le club lyonnais espère en avoir davantage. Comme il l'a stipulé dans un communiqué.

"Suite aux annonces gouvernementales qui limitent les rassemblements dans les stades à 5 000 spectateurs, nous faisons tout notre possible pour faire évoluer cette jauge à la hausse compte tenu des capacités d'accueil de notre stade. Nous sollicitons depuis, sans relâche, les autorités pour permettre au plus grand nombre d'entre vous de pouvoir assister à cette grande affiche et cela, dans les meilleures conditions d'accueil sanitaires. Nous sommes toujours dans l'attente d'une position définitive de ces autorités et sommes conscients du mécontentement que peut susciter cette attente à 5 jours de l'événement.