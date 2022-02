OL : Aulas s'excuse pour un dérapage mais se fait reprendre de volée

Zapping But! Football Club OL - Saint-Etienne: le débrief

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas a profité de la conférence de presse de sa recrue Lindsey Horan pour revenir sur les propos d'Ada Hegerberg, qui a fustigé lundi la FFF, candidate à l'organisation de l'Euro féminin alors que son championnat est "à la ramasse" : "Je n'ai pas jeté la pierre à Ada. Elle remarque un certain nombre de choses, il y a un petit inconfort mais il faut l'utiliser pour proposer des aménagements et des solutions". L'une de ces solutions va être la création d'une commission du football féminin composée de joueuses, qui proposeront des innovation pour améliorer le championnat français.

A côté de cela, l'ancien gardien et entraîneur de l'OL Gilles Rousset a profité d'une interview au site olympique-et-lyonnais.com pour critiquer la gestion de JMA sur les dernières années. Et il n'a pas pris de gants... "Jean-Michel Aulas est un président et un gestionnaire exceptionnel. Il n’y a aucun doute là-dessus. Je pense que c’est également un visionnaire qui a voulu faire basculer le club dans une autre dimension. Se doter d’un nouveau stade et en être propriétaire répond donc à une véritable stratégie de développement. Mais l’essence d’un club, c’est quoi ? Performer au niveau sportif. Tout ce qui est mis en œuvre n’est viable que si ton équipe première obtient des résultats. Sinon, rien ne sera pérennisé. On connait l’OL grâce à ses résultats, pas grâce à son hôtel ou au complexe autour du stade. Aujourd’hui, le business a pris le pas sur le sportif. L’OL n’est plus un club de foot."

