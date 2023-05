OL : Aulas va toucher un joli pactole, Textor dévoile le montant de son chèque !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Après l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas lundi, l'OL publie ce jeudi un communiqué, via OL Groupe. On apprend notamment que Jean-Michel Aulas «s’est engagé au titre de l’Accord à démissionner de ses autres mandats au sein du groupe OL» et qu'il touchera 10 M€ d’indemnités de départ.

10 M€ d'indemnités pour « JMA »

Aulas restera président d’honneur et il bénéficiera à ce titre d'une loge au stade, d'un remboursement de frais professionnels lié à ses activités au sein d’OL Groupe et d'une voiture de fonction. Enfin, Eagle Football, présidée par John Textor, «s’engage à racheter au moins un tiers des actions d’OL Groupe qui seront émises au bénéfice d’Holnest au titre du remboursement de ses OSRANEs» pour un montant de 15M.