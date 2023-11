Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Comme révélé dès hier soir par L'Equipe, John Textor songe à faire revenir Juninho à l'OL. Le Brésilien deviendra une sorte de conseiller de l'Américain, à l'image de ce qu'était Bernard Lacombe pour Jean-Michel Aulas. Sauf que l'ancienne idole de Gerland ne serait qu'une fois par mois à Lyon et qu'il devrait également s'occuper de Botafogo, lui qui réside à Rio de Janeiro.

"Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative"

Cette idée a en tout cas été validée par Jean-Michel Aulas. Sur X, l'ancien président a écrit : "Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni ait des pouvoirs opérationnels. C’est ce qu’il souhaite, me semble-t-il ?". Cette dernière phrase est loin d'être anodine et ressemble même à un petit tacle sur l'ancien milieu. En effet, c'est parce qu'il estimait ne pas avoir suffisamment les coudées franches que Juninho avait quitté l'OL en 2021...

♥️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 11, 2023

