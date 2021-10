OL : avant l’OGC Nice, Pierre Ménès a assisté à une bourde de Bosz

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL a fait le spectacle hier à Prague. Menés 2 à 0 après une entame calamiteuse, les Gones ont non seulement su remonter la pente mais ils ont aussi profité de l’entrée fracassante de Lucas Paqueta en seconde période pour faire la différence.

« Boostés par l’entrée en jeu de Paqueta, les Lyonnais ont ensuite multiplié les occasions dans un match qui s’est tendu et comme un symbole, c’est le Brésilien qui est venu donner l’avantage à l’OL en reprenant du gauche un centre de Toko-Ekambi », a analysé Pierre Ménès sur son blog. L’ancien journaliste de Canal+ a alors observé une bévue de l’entraîneur de l’OL qui aurait pu être fatale.

« Bosz a sans doute fait une erreur en laissant Gusto sur le terrain alors qu’il avait déjà un jaune et était à la limite. Le jeune défenseur lyonnais a fini par prendre le second jaune qui lui pendait au nez et laissé ses partenaires à dix, a-t-il poursuivi. Les Tchèques sont parvenus à réduire le score au bout des arrêts de jeu mais l’OL a tenu bon et s’envole en tête de son groupe. Sauf improbable catastrophe, les Rhodaniens seront en 8e de finale de Ligue Europa au printemps prochain. » Dès dimanche, il y aura à gérer un périlleux déplacement à Nice pour le compte de la 11e journée de L1 (13h).

"Un jeudi de gala"

Très belle soirée de Ligue Europa pour nos représentants qui concluent une semaine européenne sans la moindre défaite. Ce n'est pas si souvent...

Mon analyse globale à découvrir ici ➡️ https://t.co/7B93MDvjmX pic.twitter.com/cVBG2BNWNb — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 21, 2021