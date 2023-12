OL : avant Lens, Sage a trouvé pire qu’une taupe dans son vestiaire !

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

C'est Pierre Sage qui sera sur le banc de l'OL ce samedi à Bollaert pour défier le RC Lens. Probablement un "one shot" en attendant que John Textor nomme le successeur de Fabio Grosso. L'Italien ne sera resté que 7 matches sur le banc olympien, plombé notamment par des soucis de "taupes" dans son vestiaire, mais aussi par des attaquants en méforme à l'instar de Mama Baldé.

Baldé : 1 victoire sur ses 36 derniers matches

"Mama Baldé c'est 1 victoire en club lors des 36 derniers matchs qu'il a disputé avec Troyes et l'Olympique Lyonnais... Il a montré de très belles choses avec Dijon et l'ESTAC, ça doit être dur pour lui...", glisse So Foot. Une stat assez terrible pour l'ancien attaquant troyen, moqué par les supporters lyonnais le week-end dernier contre Lille (0-2) par des "Chevalier, si t'es sympa, laisse marquer Mama Baldé"...

