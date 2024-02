OL Mercato : Benrahma justifie son choix Lyon et envoie un message à l'OM

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'imbroglio autour de son arrivée à l'OL

"La signature était compliquée, j’ai pris quelques jours pour récupérer. J’ai été très bien accueilli. Ma mère aussi a été super bien accueillie. Avant la signature, je lui expliquais comment les discussions se passaient, elle m'a incité à signer à Lyon et elle sera au stade vendredi face à Lyon."

L'ambiance du Groupama Stadium

"Contre Marseille, c'était ma première au stade. Je suis descendu sur la pelouse à la fin des deux matchs, l'ambiance était incroyable. Quand on voit ça, on a juste envie d’être sur le terrain, j’ai tellement hâte de jouer."

"L'OL, c'est le choix du cœur"

Son choix de rejoindre l'OL

"Lyon est un très grand club. Quand l’OL t’appelle, tu ne peux pas refuser. On a bien parlé avec David Friio et Pierre Sage. C’est le projet qui me fallait. C’est le choix du cœur, j’avais d’autres propositions, mais je voulais aller à l’OL. J’ai fait le bon choix. J’ai été contacté début décembre, c’était un moment où je regardais déjà les matchs de l’OL et c’était difficile de voir l’OL dernier du classement. Maintenant, il faut aller de l’avant, des jours meilleurs nous attendent."

Le match contre Montpellier

"Ce match est important, comme chaque match. Ce match peut nous faire basculer sur une meilleure position au classement. Nous sommes des compétiteurs, on ne va pas calculer ou chercher le match qui va faire basculer notre saison. On veut y aller pour gagner, comme on doit le faire, peu importe le match. On a gagné les deux derniers matchs, il faut continuer sur cette lancée. Il y a un vrai groupe, j’espère que ça va continuer."

Son intégration

"Tous les joueurs ont été bien accueillis sur ce mercato, j’ai l’impression que ça fait longtemps que nous sommes tous ensemble, alors que ça ne fait que quelques jours. J’ai été super bien accueilli et tout le monde est bien intégré. Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire, ça m’a même surpris, tout le monde se parle et s’entraide. On va prendre beaucoup de plaisir tous ensemble. Je retrouve beaucoup de joueurs que je connais très bien, ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. Quand on s’entend avec ses coéquipiers, les automatismes viennent tout seuls, c’est naturel. Avec le temps, on se trouvera de mieux en mieux sur le terrain. Mais je connais déjà les qualités de mes coéquipiers offensifs."

Propos retranscrits par le site officiel de l'OL.

🗨 « L’OL, c’est le choix du cœur » 🦁



🎙 En conférence de presse avant #MHSCOL, Saïd Benrahma a expliqué son choix de venir à l’OL et a tenu à remercier les supporters pour tous les messages reçus ! 📲



🗞 Le compte-rendu du point-presse de Saïd Benrahma ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) February 9, 2024

Podcast Men's Up Life