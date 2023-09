OL : Blanc a parlé de son possible limogeage, de Textor et du Mercato avant le PSG

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Le PSG

"Quand on rencontre un adversaire de cette qualité, ol faut faire attention à ses propos, ça peut être très compliqué contre cette équipe. C'est une très bonne équipe. On en tient compte. On a d'autres problèmes à régler, j'espère qu'on va trouver de l'unité. Sinon, vous avez peu de chance de faire un résultat. Le match suivant peut aider à lancer ta saison, on a très mal débuté. Contre Nice, ça n'a pas été rassurant dans le jeu, il faut qu'on arrive à lancer notre saison. Recevoir Paris est important, c'est pas la meilleure équipe pour se relancer, mais ça peut être un bon match pour gommer nos erreurs. Ce serait bien de faire un très bon match."

Son plan de jeu

"Je n'ai pas dit qu'il y avait de la peur, j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur. Les mauvais résultats peuvent vous bloquer. Il faut développer son jeu. Paris voudra avoir le ballon, à nous de pouvoir jouer, les mettre en danger, il ne faudra pas se contenter de défendre."

Le contexte tendu autour de l'OL

"Ça n'aide pas du tout pour avoir un climat de sérénité, mais on est là pour préparer le match, on a assez de soucis avec pas mal de blessés. Croyez-moi, on est motivés, surtout concentrés sur ce match. On a fait beaucoup de vidéo. On essaie de régler nos problèmes à nous."

Nuamah et Baldé qualifiés contre le PSG

La fin du mercato estival

"Il va falloir que les recrues soient qualifiées. Pour Ernest Nuamah, je crois qu'il va être qualifié. Pour les joueurs susceptibles d'arriver aujourd'hui, ils ne seront sans doute pas qualifiés. Mama Baldé sera qualifié. Ils vont amener de la concurrence.Des joueurs arrivent, d'autres partent. C'est la loi du mercato. On remplace les joueurs qui partent. C'est le but du mercato. Il y aura de la qualité, de l'envie, c'est bien pour le groupe. Le mercato n'est pas fini. On va attendre ce (vendredi) soir, il peut se passer des choses. Le groupe qui va affronter Paris on le connaît."

L'arrivée imminente d'un numéro 6 et la piste Akouokou

"Un poste important pour nous. J'aime bien parler des joueurs quand ils sont arrivés. Il faut amener de la concurrence partout. Le mercato est fait pour ça."

Les départs

"On en a eu pas mal. Pas mal d'arrivées aussi. On n'est jamais à l'abri, d'un côté comme de l'autre, mais le plus gros du mercato a été fait."

Le retour de blessure de Lopes

"C'est une bonne nouvelle, Anthony Lopes récupère vite, il peut s'entraîner. On va en discuter avec le médical. Je ne peux pas en dire plus. Apparemment, il n'a pas de gêne. Plutôt favorable."

"Quand un entraineur ne gagne pas, il est en danger"

Les critiques de Textor et son possible limogeage

"Je l'ai eu en visio tout seul, avec Vincent Ponsot. Je n'étais pas à cette conf. Je ne peux pas en parler. Quand j'ai eu John Textor, on a parlé de recrutement, pas de communication. Quand un entraineur ne gagne pas, il est en danger, sous pression, c'est la norme de notre métier. Si on n'a pas de résultat, on est sous pression."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🗨 Laurent Blanc est interrogé sur le mercato avant la réception du PSG ce dimanche 🔴🔵



En direct sur @OLPLAY_Officiel ⏯ — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2023

Podcast Men's Up Life