OL : Blanc annonce que plusieurs joueurs sont malheureux à Lyon et s'enflamme pour João Gomes

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Le point médical

"Malo Gusto a ressenti des douleurs aux ischios-jambiers. Houssem Aouar est revenu de blessure. On a quelques bobos mais rien de méchant."

Un turnover face à Chambéry ?

"J'ai déjà des très jeunes qui jouent. On va peut-être faire l'inverse et faire jouer les moins jeunes. Je vais aligner la meilleure équipe possible. On n'est pas surchargés en terme de calendrier. On va prendre au sérieux Chambéry et on va mettre une équipe compétitive."

Viser l'Europe par la Coupe de France

"Vu le calendrier on ne risque rien à faire de la Coupe de France une priorité. On peut jouer sur les deux tableaux. Avant il y avait Ligue des champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France et championnat à Lyon. Là à chaque match je vais mettre la meilleure équipe possible pour essayer de gagner."

La défaite face à Strasbourg

"On a eu la tête dans le sac pendant deux ou trois jours après Strasbourg. La défaite est dure à encaisser, dure à avaler avec nos stats. Il faut vite retourner jouer au Groupama Stadium. J'espère que ma positivité va finir par payer."

Le mercato hivernal

"Cela vient trop bousculer. mais c'est pour tous les clubs. Il faut faire avec et il faut faire attention à ne pas négliger la préparation du match de samedi. Il y a des choses dites par les médias, pas forcément vraies. Je ne peux pas être précis sur les noms mais on va essayer de renforcer le groupe et dans le même temps des joueurs peuvent être prêtés ou transférés. C'est classique pendant le mercato hivernal. On essaye d'avoir un groupe plus solide et plus fort. On y réfléchit."

Faivre

"Romain Faivre veut partir vous le savez. Ne faites pas les étonnés. Il veut partir, il n'est pas heureux à Lyon. Mais cela dure depuis plus de trois mois. C'est aux deux parties de trouver les choses. J'aime ce joueur, j'ai essayé de le relancer mais il y a aussi d'autres joueurs, on ne peut pas se concentrer uniquement sur un joueur."

Des joueurs pas heureux à Lyon

"Oui (des joueurs auront du mal à rejouer à Lyon). Oui mais ce n'est pas qu'à Lyon. Quand un joueur ne peut pas donner la pleine mesure de son talent, il faut réfléchir à tout. Je suis d'accord, il y a des joueurs pas heureux à Lyon et pourtant on fait un métier extraordinaire et Lyon est un grand club. Ils ont un contrat et on ne peut pas accéder à toutes les demandes. On doit les prendre en question, on doit réfléchir. Il y a toujours des joueurs pas heureux ou en fin de contrat dans les clubs. Mais c'est quand il y a beaucoup que c'est compliqué. Quand j'étais en fin de contrat comme joueur, je donnais tout pour avoir les meilleures opportunités après. Maintenant je n'ai que des intérêts collectifs à Lyon, il ne faut pas que l'individuel prenne le pas dessus."

La piste João Gomes

"Bruno Cheyrou est là, il n'est pas au Brésil. João Gomes, vous le connaissez ? C'est encore un jeune joueur. J'espère qu'il fera en sorte d'être connu par les médias européens dans peu de temps. Il a beaucoup de qualités. C'est un milieu défensif moderne. Un très bon joueur, qui dépasse sa fonction, ne se cantonne pas qu'à son rôle. Je vous conseille d'aller le voir. Il me plait surtout car il est très solide défensivement. Défensivement, il nous manque cette agressivité, et ce joueur-là a de l'agressivité défensive. Il ne lui en manque pas, il en a même parfois trop. C'est un jeune joueur, il faudra le canaliser s'il est là. On parle au conditionnel."

Propos retranscrits par RMC Sport.