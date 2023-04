OL : Blanc annonce des coups durs pour Toulouse et envoie une pique à ses jeunes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Laurent Blanc a notamment fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre. "Il manquera Bradley Barcola et Amin Sarr. Bradley nous amène de la vitesse, de la profondeur. C'est important d'avoir un joueur comme cela car c'est dangereux pour l'adversaire. On devra trouver une autre solution." Deux forfaits qui viennent s'ajouter à celui de Malo Gusto.

"Il faut parfois du temps pour faire rentrer des idées dans les têtes des joueurs, surtout quand ils sont jeunes"

Devant les médias, l'ancien coach du Paris Saint-Germain est également revenu sur la victoire renversante face au Stade Rennais (3-1) avant de se projeter sur le match face à Toulouse. "Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas réussi à inverser le score. Les qualités mentales sont importantes pour assurer les objectifs. Toulouse fait une bonne saison. Ils ont des bons joueurs, et ils prennent des risques techniquement."

Comme il le fait souvent lors de ses conférences de presse, Laurent Blanc a aussi envoyé une pique à ses jeunes. "Il faut parfois du temps pour faire rentrer des idées dans les têtes des joueurs, surtout quand ils sont jeunes. On voit une évolution mais on n'est pas complet. On arrive à faire des résultats malgré cela. Il faut persévérer."

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, était présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement à Toulouse, en match d'ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

