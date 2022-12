OL : Blanc met la pression à Textor et Aulas pour le mercato hivernal

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Pour son cinquième et dernier match de préparation avant la reprise, l'Olympique Lyonnais s'est incliné ce jeudi sur sa pelouse contre Monza (2-1). Alors forcément, le coach des Gones, Laurent Blanc, n'était pas satisfait au micro d'OL Play après la rencontre.

Podcast Men's Up Life

"Il faut améliorer le groupe. Et le faire au mois de janvier"

"Sincèrement, ça n’a pas été beau ce soir et en plus on perd nos deux arrières latéraux. Si on regarde la soirée, elle est très négative bien sûr. Il faut passer par ces moments, vivre ces moments pour essayer d’avoir une réaction positive le 28, car c’est le match le plus important. Le match référence, c’est le 28 et quel que ce soit le résultat du soir, j’aurais dit la même chose. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de confiance", a lâché le technicien de 57 ans avant de réclamer des renforts pour le mercato hivernal.

"Il faut qu’on soit ambitieux, mais mesurer son ambition, avec l’effectif que nous aurons. Je n’exige rien du tout. Je discute avec mes dirigeants pour essayer d’améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l’entraineur et aussi améliorer le groupe, ça c’est important. Et le faire au mois de janvier."

🎙️ L'analyse de Laurent Blanc au micro d’#OLPLAY à l'issue de notre dernier match de préparation #OLACM (1-2).



📱💻 https://t.co/ZkaxHW8WId pic.twitter.com/q4Zkz82K90 — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, avait des choses à dire après la défaite de son équipe contre Monza (2-1) en match amical et notamment en vue du mercato hivernal.

Fabien Chorlet

Rédacteur