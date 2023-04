OL : Blanc encaisse encore le coup après l'OM et avoue un imbroglio entre Lyon et Chelsea pour Gusto

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Le match face à Strasbourg

"L'idéal pour rebondir serait de faire un bon match à Strasbourg et de gagner. Ils ont aussi besoin de points. On s'attend à une rencontre délicate. Le stade sera plein. Il faut être prêt pour faire un bon match."

"Le revers face à l'OM a été cruel pour nous"

La défaite contre l'OM

"Marseille aurait pu tuer le match à un moment. À la fin, ils acceptaient le nul. Cela a été cruel pour nous, car on prend ce but à la dernière minute. C'est dur. À nous de comprendre pourquoi on n'a pas pris ce point."

La fin de saison

"On s'attend à jouer des matchs compliqués. Toutes les rencontres sont importantes. On va jouer certaines équipes qui luttent pour le maintien, d'autres qui jouent pour une qualification en Europe. On a nos qualités et nos défauts."

L'imbroglio entre l'OL et Chelsea pour Gusto

"Quand deux staffs médicaux s'occupent d'un joueur et que les deux sont d'accord, ça peut le faire. Mais s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, comment on fait ? Voilà. C'est un cas particulier. Le plus important, malheureusement pour lui, c'est sa blessure. Malo est maintenant guéri, qu'il fasse la meilleure fin de saison avec l'OL et il ira dans son club Chelsea. Il n'y a pas de problème Malo. Il s'est blessé, dommage pour lui, il aurait pu nous faire profiter de ses qualités."

Les recrues hivernales

"Jeffinho est de mieux en mieux. L'acclimatation a pris du temps. Amin Sarr est arrivé avec un problème à la cuisse. On n'a pas été épargné par les blessures musculaires. On en a eu pas mal, et on a essayé de gérer du mieux possible."

Propos retranscrits par le compte Twitter officiel de l'OL.