OL : Laurent Blanc se lâche sur Barcola, Cherki, le Mercato et s'inquiète avant Nice

Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

L'état du groupe

"Corentin Tolisso, qui avait un petit problème au talon, s'est échauffé à part et nous a rejoint ensuite pour les coups de pied arrêtés. Je pense que Tolisso sera apte pour jouer à Nice. Alexandre Lacazette avait la même chose, les terrains sont durs avec la chaleur. Au sujet de Lacazette, c'est l'absence d'un très bon joueur, qui représente beaucoup à l'OL et qui est important. On prend conscience de sa place dans l'équipe, d'autant plus quand il est absent.

L'efficacité

"Il faut trouver l'efficacité, la réponse peut être collective et pas forcément individuelle. On peut marquer sans Alex même si c'est très difficile puisqu'il a fait ses preuves. Il faut se mobiliser pour aller à Nice avec les aléas. On en avait déjà contre Montpellier avec des joueurs absents qu'on ne va pas récupérer avant la trêve internationale."

Le cas Barcola

"Sur son avenir, il faudrait lui poser la question, il n'y a que lui-même qui peut répondre. Est-ce que tout son esprit est ici ? Je n'en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l'est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté possible. C'est sur le terrain qu'il doit donner des réponses. J'ai encore parlé avec lui ce matin. Ce que je lui dis, vous ne le saurez pas. On dirait qu'il n'y a qu'à Lyon qu'il y a un joueur de 20 ans qui est contacté par un club. Il faut attendre la fin du mercato."

Blanc et le mercato

Je suis très combatif par rapport au recrutement. Certains me disent chouineur mais je suis combatif. Je discute avec beaucoup d'entraîneurs qui me disent que j'ai raison d'être comme ça parce que le mercato se termine le 31 août et ensuite c'est fini. La prochaine porte, tu n'es pas certain de la voir. On a déterminé certaines choses, la nouvelle de la DCNG nous perturbe et je le conçois. C'est difficile de recruter à l'OL cette année. C'est plus difficile que prévu. Je n'ai pas changé d'un iota, j'essaie que les choses décidées se réalisent. Tant qu'il y a un espoir, j'essaie de combattre, de ne pas changer d'avis. La politique du club, elle est difficile à respecter. Il y a un marché. Vous êtes peut-être mieux placés que moi pour le savoir, avec des nouveaux clients qui peuvent faire exploser le marché en deux secondes. Je suis quelqu'un qui essaie de concrétiser ce qu'on a décidé. Les gens concernés par le mercato au club ont le même avis que moi. Il ne faut pas croire que je suis le seul à penser comme ça. Mais il y a eu une discussion qu'on n'attendait pas. Pour moi, le numéro 6 est la priorité absolue. Je reste optimiste. S'il n'est pas là le 1er septembre, je serai un peu moins positif."

Montpellier

"On a été très mauvais contre Montpellier. On prend deux buts sur des coups de pied arrêtés. Vous êtes d'accord avec moi? On ne monte pas sur corner, on peut corriger ça très facilement. Je pense sur corner qu'on peut marquer, ce n'est pas ma philosophie de ne pas le faire. Je me mets dedans contre Montpellier dans l'analyse."

L'OGC Nice

"Nice est une bonne équipe, qui a des moyens pour recruter. Depuis 2 ou 3 ans, ils ont évolué, ça ne sera pas une partie de plaisir. S'il n'y a pas une réaction tous ensemble, ça va être problématique. Nous, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait à l'intersaison et on a des blessés importants, mais il y a des points en jeu."

Cherki

"C'est un joueur déterminant dans la mesure où il a la capacité à destabiliser son adversaire direct. Il peut être très simple, il voit techniquement et il est facile dans la réalisation. Il a une aisance des deux pieds. Il doit prendre conscience, il a sans doute un peu oublié pendant les vacances, c'est qu'il doit marquer des buts. On ne peut pas se contenter de tout ce qui fait frissonner et ne rien avoir au bout. Il est souvent axial, le meilleur match avec Lyon pour moi, c'est à Toulouse. Il avait mal débuté mais à la fin, il a été déterminant. J'espère qu'il a enregistré."

