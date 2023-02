OL : Blanc voit du changement, Lacazette tempère, Lovren lance un appel aux supporters pour le LOSC

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

A l'issue de la rencontre, Laurent Blanc appréciait que Lyon s'en sorte par le jeu même si les Gones ont eu moins d'occasions à Troyes que mercredi face à Brest au Groupama Stadium : « Vous le savez sans doute mieux que moi mais on juge souvent les performances avec les points qu'on a ou pas. Après le match de Brest, l'ambiance n'était pas terrible. Là, elle est bonne. On a gagné. Gagner avec la manière, on l'espère toujours. On essaie. Toute la semaine, on est basé sur le jeu, sur le mouvement, sur l'agressivité offensive... J'espère que ça plait aux joueurs car moi, ça me plait beaucoup ».

Le « Président » note un réel progrès général de ce jeu après ce succès porté par les jeunes : « Les jeunes le méritent car ils travaillent beaucoup. J'ai bien aimé le match des 'anciens', qui encadrent bien les jeunes. Cela fait deux matchs qu'on met beaucoup d'intensité, le gros travail physique est en train de payer ».

Lacazette : « On est trop irréguliers pour le moment »

Pour autant, hors de question de s'enflammer pour Alexandre Lacazette, qui a réagi à chaud au micro de Prime Vidéo : « On est contents d’avoir gagné ce soir, c’est mérité. On a su rectifier ce qui nous a manqué il y a trois jours, on a été efficaces. L’essentiel c’est les trois points (…) Est-ce que l'OL s'est relancé ? C’est encore trop tôt pour dire qu’on se relance, il faut enchaîner les victoires et après on pourra dire qu’on est soignés, mais on est trop irréguliers pour le moment ».

Lovren : « les supporters ont été magnifiques »

De son côté, Dejan Lovren, qui a été excellent au stade de l'Aube avant de sortir en fin de match après une alerte physique, a lancé un message aux supporters, présent en nombre ce samedi et dont il espère qu'ils seront derrière l'équipe en Coupe de France : « Je pense aussi dire merci aux supporters. Aujourd'hui, ils ont été magnifiques. Ils étaient nombreux derrière nous et ça c'est important. J'espère que ce sera la même chose mercredi contre Lille. »