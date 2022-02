OL : Boateng éjecté pour s'être opposé au système de Peter Bosz ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Écarté pour OL – Nice ce samedi soir (21 heures) sans que Peter Bosz ne fournisse aucune explication, Jérôme Boateng paierait-il un excès de franchise auprès de son coach et ses écarts réguliers de comportements avec ses partenaires à l'entraînement ? Ce n'est pas impossible...

Si le club rhodanien s'est fendu d'une communication minimaliste en parlant d'un « choix du coach » pour expliquer l'absence du champion du Monde allemand, Tonic Radio croit savoir que l'ancien joueur du Bayern Munich n'appréciait pas le schéma à trois défenseurs centraux utilisés par Peter Bosz sur les dernières semaines. Une information confirmée par L'Equipe qui explique que Boateng - qui sortait d'un naufrage sur le Rocher - était allé voir son coach néerlandais à chaud dès la fin du match pour lui faire part de ses réserves sur le système.

De multiples accrochages avec ses coéquipiers, l'autre excuse de Bosz

Particulièrement sensible aux attaques sur son système de jeu, l'ancien coach du Bayer Leverkusen a toujours assumé à fond ses choix, déclarant dans ses dernières conférences de presse que la défaite à Monaco n'était pas du fait de l'animation : « On a choisi un système sans vrais ailiers, parce qu’ils n’étaient pas là. Plus solide en défense, moins dangereux en attaque. Ce qui m’énerve, c’est que si un dit ça, tout le monde suit et dit la même chose ».

Et comme quand on veut abattre son chien on dit qu'il a la rage, L'Equipe appuie sur les accrochages répétés de Boateng avec ses partenaires. En plus de ceux connus avec Rayan Cherki et Léo Dubois, l'Allemand s'en serait pris à Bruno Guimaraes il y a quelques semaines après que le nouveau milieu de Newcastle lui a fait quelques remontrances lors d'une séance d'entraînement...