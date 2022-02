OL : Boateng puni pour avoir tenté de faire respecter les règles en interne ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier, l'OL a annoncé son groupe pour le match de Nice sans Jérôme Boateng. Pour seule explication concernant l'absence du champion du Monde allemand, le club s'est réfugié derrière un choix de Peter Bosz.

Depuis, de nombreuses versions ont circulé en France : l'ancien joueur du Bayern Munich se serait plaint de la défense à trois mise en place par son coach après la défaite à Monaco (0-2), son leadership a aussi été remis en question du fait de ses performances et de ses nombreux accrochages avec ses autres partenaires.

Boateng se serait énervé sur des coéquipiers en retard

Sport1 amène une nouvelle version au sujet de cette mise à l'écart de Boateng. Selon eux, le défenseur passé par le Bayern aurait été mis à l'écart pour une raison disciplinaire après avoir été au cœur d'une altercation avec d'autres joueurs.

Jérôme Boateng se serait énervé sur plusieurs coéquipiers arrivés en retard à l'entraînement et qui auraient bafoué les règles du groupe. Une version qui paraît quand même difficile à croire car cela voudrait dire que Peter Bosz aurait pris fait et cause pour les retardataires...