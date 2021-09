OL : bonne nouvelle pour Guimaraes et Paqueta, moins bonne pour Shaqiri

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La gué-guerre que se livrent le Brésil et le Royaume Uni depuis plusieurs semaines avec la crise sanitaire en toile de fond a fait une drôle de victime : le choc Brésil-Argentine, arrêté après 8 minutes de jeu il y a deux dimanches car des joueurs argentins évoluant en Premier League n'avaient pas observé un confinement préalable. L'OL a failli s'ajouter à la liste des victimes collatérales car Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, qui ont joué avec la Seleçao pendant la trêve internationale, n'avaient pas le droit d'entrer dans le Royaume, et donc d'aller à Glasgow pour y défier les Rangers.

Mais, selon L'Equipe, l'UEFA a trouvé une solution pour que les deux Brésiliens puissent être du voyage à Ibrox. En revanche, Xherdan Shaqiri restera à Lyon. En effet, le Suisse n'aurait pas été au bout des démarches de vaccination…

INFO L'ÉQUIPE - L'UEFA a trouvé une solution permettant à Guimaraes et Paqueta, de retour du Brésil, de voyager à Glasgow pour le match de Ligue Europa, jeudi. Shaqiri, qui n'a pas un parcours vaccinal complet, ne montera en revanche pas dans l'avion https://t.co/gmP0e9an9O pic.twitter.com/q7pmmW0toL — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 14, 2021