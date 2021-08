OL : Bosz a envoyé Cherki se prendre la misère sur un derby

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Non aligné face au FC Nantes vendredi soir, Rayan Cherki connait des débuts difficiles avec Peter Bosz du côté de l'OL. En compagnie des jeunes non utilisés à la Beaujoire, de Marcelo et d'Henrique, la pépite rhodanienne a donc été envoyé avec l'équipe de National 2 jouer ce samedi le derby à Saint-Priest.

Sous les yeux de Juninho et de Claudio Caçapa, présent au stade Jacques Joly, Rayan Cherki a dégusté. S'il a contribué au succès des Gones (3-1) en provoquant l'exclusion de Yoann Martelat (28e), le crack de l'Académie a surtout pris des coups.

Comme l'a fait savoir le twittos Borgia, spécialiste des jeunes à l'OL, Rayan Cherki est sorti du derby lyonnais à la 54e, touché au pied et avec la mâchoire déboitée. Décidemment, le début de saison de la « pépite » est compliqué...