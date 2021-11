OL : Bosz a passé un pacte secret avec les cadres du vestiaire

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Peter Bosz a su tisser un lien particulier avec les joueurs de l'OL. A peine débarqué à Lyon à l'intersaison, le technicien néerlandais est déjà apprécié par ses ouailles au point que celles-ci le soutiennent bec et ongles malgré les résultats mitigés. Après la défaite à Nice le 24 octobre dernier (2-3), son message à ses troupes est clair : « Pas question de baisser la tête. Regardez ce qui a été réussi avant. C’est ça qu’on doit mettre en place. » Le vestiaire est sensible à son discours, la suite vient naturellement.

« Sans lui dire, ils se réunissent pour parler de cette situation, explique L'Equipe. Les joueurs évoquent alors l’écroulement à l’Allianz Riviera, mais aussi leur rapport au football pratiqué, aux demandes de leur technicien. Les cadres se chargent de remonter l’information à leur entraîneur. Et le message est clair : 'On doit continuer dans cette voie.' Ils pensent que tout n’a pas été parfait face à l’OGCN mais que la direction prise reste la bonne, ils prennent du plaisir, ne veulent pas changer de philosophie et pensent que les résultats viendront s’ils continuent comme ça. »

La victoire contre Lens (2-1) samedi, même difficile, est venue lui confirmer la solidité du pacte et l’union sacrée qui sévit à l'OL cette saison.