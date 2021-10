OL : Bosz annonce une grande nouvelle et pousse un gros coup de gueule

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Comme d’habitude, Peter Bosz a donné des nouvelles de l’effectif de l’OL avant la réception de l’AS Monaco au Groupama Stadium (samedi, 21h). « Jeff Reine-Adélaïde est de retour dans le groupe, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il ne peut pas encore faire de duels. Il a besoin de progresser. Moussa Dembélé sera encore absent quelques semaines. Lucas Paqueta ne sera pas dans le groupe s’il joue cette nuit avec le Brésil. Anthony Lopes est suspendu. Emerson peut revenir. Tous les autres joueurs sont disponibles. Rayan Cherki est une option. C'est important de jouer avec les Espoirs. Je suis content pour lui. On verra si Tino Kadewere peut débuter. Il a bien travaillé pendant la trêve. »

L’entraîneur de l’OL s’est ensuite opposé à une Coupe du Monde tous les deux ans, projet défendu notamment par Arsène Wenger. « Les joueurs jouent beaucoup trop. L'argent guide le football. Les joueurs ne sont pas écoutés, a-t-il pesté. Le calendrier est beaucoup trop gros. La cadence est infernale. La semaine prochaine, on joue Prague puis Nice à 13h. Deux déplacements en plus... J'ai beaucoup regardé Monaco en début de saison. Ils dominaient leur match. C'est une bonne équipe offensive. Ils pressent haut. J'ai souvent affronté Niko Kovač. Il connait très bien le football. »

Bosz a ensuite tiré un premier bilan de la saison d’un OL qui semble monter en puissance. « On a mal débuté notre saison. On a mieux joué ensuite mais on manque de points. On a également un peu de malchance dans certaines décisions arbitrales. On va jouer que des équipes devant nous dans les prochains matchs, a-t-il analysé. On a montré face au PSG qu'on pouvait très bien jouer. On rate encore trop d'occasions. On a travaillé la finition devant le but pendant la trêve. »

