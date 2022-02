OL : Bosz, Aulas, Ponsot... Daniel Riolo tire dans le tas avant le RC Lens

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Il y aura deux chocs à suivre ce samedi dans le cadre de la 25e journée de L1 : PSG-FC Nantes (21h) et RC Lens-OL (17h). Daniel Riolo s’est penché sur le second en passant en revue les hommes forts de l’Olympique Lyonnais.

Pour le polémiste, la solide victoire acquise samedi contre l’OGC Nice au Groupama Stadium (2-0) pourrait n’être qu’un feu de paille eu égard aux failles criantes du club rhodanien en interne. Notamment au niveau humain.

« Dire que Juninho était mauvais après les dernières semaines compliquées accréditerait la thèse de dire que le reste du casting de l’OL est bon. Or, je pense que le reste du casting n’est pas bon, appuie Riolo sur RMC Sport. Vincent Ponsot n’est pas un directeur du football et Jean-Michel Aulas est fatigué. Et je pense que si Lyon doit se remettre à l’endroit, il va falloir renouveler de fond en comble la direction et revoir pas mal de choses dans le club. Les ajustements de dernière minute, ça suffit. »

