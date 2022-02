OL : Peter Bosz avait des choses a dire avant le match contre le LOSC

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Le groupe

« Tout le monde est dispo à part Cherki. Pollersbeck était malade ce matin, on verra samedi. Reine-Adélaïde a joué en réservé, à mon avis c'est encore un peu juste. Il s'entraîne bien avec nous, mais il a été longtemps absent. »

Son adversaire

« Je l'ai dit après le match contre Nice, c'est impossible de faire que des matchs comme celui contre Nice. Le match aller contre Lille, on avait vu une équipe qui fait des choses ensemble. On avait vu notre état d'esprit. On joue mieux qu'avant en ce moment. Lille a très bien joué contre Chelsea, en pressant haut, avec beaucoup de courage. Ils ont pris un but rapidement mais ils ont ensuite dominé. On a vu leurs qualités. Il faut le dire, Lille a bien joué. »

Le jeu lyonnais

« On arrive à se créer des occasions. On s'entraine pour concrétiser nos opportunités. De temps en temps, on rate des occasions, puis tout rentre ensuite. Cela va venir. L'OL et Lille ne sont pas à leur place dans le classement. »

Lucas Paqueta

« Notre état d'esprit était très bon. J'espère que Paqueta se sent bien. On a changé le système depuis trois matchs. On joue avec un numéro 10. C'est son meilleur poste. Il a tout de même les qualités pour jouer avant-centre. Il a beaucoup de qualités techniques. Son état d'esprit est positif. Tout le monde peut faire des fautes, cela arrive dans le football. L'action après une perte de balle est la plus importante. Il a de l'expérience maintenant. »`

Le positionnement d’Aouar

« Houssem a déjà joué de grands matchs en milieu récupérateur. Mais son meilleur poste est en 10. Tous les grands joueurs veulent jouer. Cela se mérite, à l'entrainement et en match. Houssem s'entraine bien. »

Les supporters

« Je suis en partie venu dans ce club pour le public, pour ce stade plein. Avec le retour des supporters, cela nous donne quelque chose en plus. Depuis le début d'année, ils nous ont manqué sur plusieurs matchs. »

L’Europa League

« C'est un bon adversaire. On a un match important dans deux jours. Mais Porto est un très bon adversaire qui n'a pas perdu cette saison en championnat, c'est pas mal. On a joué contre eux en pré-saison. On sait que c'est une des meilleures équipes en ce moment. Il faut le dire, ils ont des bons joueurs, c'est un grand club en Europe. Ce n'était pas facile pour eux en Ligue des champions. Mais Lille est plus important pour moi en ce moment. »