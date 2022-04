OL : West Ham, Toko Ekambi, ses ambitions... Bosz avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : quelles perspectives pour l'OL en cas d'absence de Coupe d'Europe en 2022-23 ?

Toko Ekambi fait son retour

"Karl Toko Ekambi sera là ce soir (pour le dernier entraînement). Il n'est plus malade. Je vais parler avec lui pour voir son état de forme. Il s'est entraîné à la maison. Je suis très content des 3 points face à Angers, mais pas du jeu."

La volonté d'aller loin en Europe

"On n'a pas que onze titulaires. J'espère qu'on va avoir deux matches par semaine jusqu'à la fin de la saison. On a besoin de tous les joueurs. Le plus important est le match de demain pour le moment. Notre objectif est de gagner tous les matches. Pour Tetê, son premier match, c'est très bien. Il a besoin de temps. L'entraînement va l'aider pour monter à son meilleur niveau. On a déjà vu ses qualités. Thiago Mendes a très bien joué au milieu de terrain, mais aussi en défense."

West Ham, un adversaire dangereux

"West Ham fait une très bonne saison, avec des résultats positifs à la maison. Ils font les choses ensemble. On a rencontré de bonnes équipes dans notre championnat aussi. On a fait un bon résultat à Porto. On est là pour gagner ce match."

