OL : Bosz maintient le suspense pour la présence de Lopes, Ndombélé et Aouar face à West Ham

Le point médical

"Je vais parler avec le staff médical concernant les blessés du match face à Strasbourg (Anthony Lopes, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar). On verra s'ils s'entrainent avec le groupe cet après-midi."

West Ham

"Chaque entraîneur a le droit de faire sa tactique et je ne dirais rien là-dessus. Honnêtement, je pense qu'ils auront la même stratégie à Lyon que chez eux. Je prépare l'équipe pour tous les scénarios."

L'appuie des supporters

"Cela sera la plus grosse différence avec l'aller. L'atmosphère à Londres était extraordinaire pour West Ham et là les supporters seront avec nous et cela fera peut-être la différence. J'espère qu'ils feront la différence pour nous. Il faut mettre vite de l'énergie dans ce match pour que les supporters soient vite derrière nous."

Toko-Ekambi

"On a souvent parler de Karl qui est important avec ses buts et ses dribbles. Quand on a changé de système avec trois attaquants, il est a gauche et il est important pour nous. Il joue de mieux en mieux."

🎙 Le coach Peter Bosz en conférence de presse à la veille de #OLWHU en #UEL : "Je vais parler avec le staff médical concernant les blessés du match face à Strasbourg. On verra s'ils s'entrainent avec le groupe cet après-midi. Un quart de finale d'@EuropaLeague, c'est spécial." pic.twitter.com/vnlX5IFRMf — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2022

Pour résumer Peter Bosz était présent en conférence de presse à la veille de la réception de West Ham pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue Europa. L'entraîneur des Gones a donné des nouvelles de son infirmerie.

Fabien Chorlet

Rédacteur