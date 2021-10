OL : Bosz encense le RC Lens, deux mauvaises nouvelles tombent avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

L’OL est sorti vainqueur du choc de la 12e journée de L1 hier contre le RC Lens (2-1). Non sans mal puisque les Gones ont failli être rejoints par les Sang et Or après avoir mené de deux buts à la pause.

« Lens est la meilleure équipe contre laquelle on a joué, il y a des matchs qu'on ne mérite pas de perdre, peut être qu'on ne méritait pas de gagner celui-là, a analysé Peter Bosz. On perd beaucoup de ballons faciles. On peut beaucoup mieux faire. On n’a pas réussi à garder le ballon à certains moments. Ils ont joué entre les lignes. On devait rester calme, mais pas trop non plus après leur réduction du score. On a fait le travail ensemble jusqu'à la dernière minute avec un bon gardien. Je sais qu'on peut mieux faire, mais il faut les 3 points. »

Malgré cette victoire, l’OL pourrait avoir perdu deux joueurs majeurs en vue du choc de clôture de la 13e journée de Ligue 1 dimanche prochain contre le Stade Rennais au Roazhon Park (20h45). Remplacés à un quart d’heure de la fin par Malo Gusto et Sinaly Diomandé, Léo Dubois et Jérôme Boateng sont en effet sortis blessés. Le cas du défenseur allemand inspire peu d’inquiétude, puisqu’il s’agit d’un coup reçu sur le mollet. Le latéral droit et capitaine de Lyon, en revanche, pourrait être absent un certain temps : il s’est blessé seul derrière une cuisse et a demandé tout de suite le changement. Selon L’Équipe, les examens d’aujourd’hui préciseront la durée de leur indisponibilité.

