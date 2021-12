OL : Bosz, Juninho, Aulas... Pierre Ménès tire à vue sur les Gones !

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Pierre Ménès n'est en tout cas pas de ceux qui dédouanent Peter Bosz : « C'est comme au PSG quand on essaie de mettre tout sur les joueurs et les dirigeants. Ce n'est pas parce que les dirigeants fautent et que les joueurs ne performent pas assez que l'entraîneur est forcément bon et compétent. Ce qui est évident, c'est qu'entre le discours de Peter Bosz et ce qui se passe sur le terrain, il y a quand même un écart assez abyssal. Il est comme Sampaoli, il a un peu inventé le football sans avant-centre. C'est quand même faible défensivement. Heureusement qu'il y a Anthony Lopes. Là, Lyon est 12e. Sans le gardien portugais, ils pourraient être moins bien classés ».

Mais pour le consultant, le problème est davantage institutionnel : « Pour l'instant, c'est un échec mais c'est un échec de club aussi. Il y a le départ de Juninho, il y a les élucubrations de Jean-Michel Aulas sur les sanctions d'OL – Marseille. Ça ne va pas fort à Lyon, c'est morose... »

Face à Pierrot (2/2) : "Comme Sampaoli, Bosz a inventé le foot sans avant-centre"



Deuxième partie de FAP avec vos questions sur la Ligue 1 : les problèmes de Bosz à Lyon, Dupraz à Sainté, l'embellie des clubs français et l'avenir de Mbappé.https://t.co/ulp45IMPjw — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 14, 2021