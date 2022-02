OL : Bosz lâché par ses soutiens et sur la sellette avant l’OGC Nice ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Peter Bosz n’a pas hésité à tancer ses joueurs après la défaite de l’OL à Monaco (0-2). En revanche, le technicien néerlandais n’a pas remis en cause ses choix tactiques pour expliquer le non match des siens à Louis II. Pourtant, Bosz doit voir que ses joueurs ne progressent pas ou si peu depuis son arrivée sur le banc à l’intersaison. Même ses soutiens commenceraient à le lâcher en interne.

« Le revers à Monaco marque un tournant, insiste Vincent Duluc dans L’Équipe. Parce que nombre des soutiens de l'entraîneur de l'OL n'ont pas compris ses choix, et parce que l'euphorie et l'énergie nées de la victoire renversante sur l'OM ont été emportées au premier vent, ce dont il est en partie responsable. » Dans son édition du jour, Le Progrès analyse la situation de Bosz et n’est pas très optimiste avant le choc de samedi contre l’OGC Nice (21h).

« Bosz, un avenir en suspens, barre la Une du quotidien régional. Le club est sensible aux réactions de ses supporters et aux commentaires qui fleurissent sur les réseaux sociaux, et ils étaient désastreux pour l’équipe et son entraîneur samedi soir. Bosz et l’OL sont-ils encore sur la même longueur d’onde ? Après les déboires multiples de la première partie de saison, le départ de Juninho, et le vrai faux ultimatum de la fin février, l’envie de faire un long chemin ensemble n’est plus aussi claire. »

