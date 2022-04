OL : Bosz ne lâche pas la course à l'Europe et entretient le mystère sur les blessés

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

En ne parvenant pas à reprendre des points sur le RC Strasbourg (1-1), l'OL continue son surplace en milieu de classement loin des places européennes (10e avec 46 points à six unités du RCSA quatrième). Alors qu'il ne reste plus que sept matchs pour revenir dans la course, Peter Bosz croit toujours en l'exploit comme il l'a confié après le match.

«Si on s'en sort bien ? À mon avis oui. Souvent, je n'étais pas content de la manière. Le début de match a été difficile, on a joué long trop vite. On a joué de mieux en mieux et on a dominé la deuxième période. Finalement, on mérite de marquer et les joueurs n'ont jamais arrêté de chercher l'égalisation. Une qualification européenne encore possible ? Oui bien sûr, absolument. Six points de retard c'est beaucoup mais c'est toujours jouable. Avec cet état d'esprit, c'est possible », a martelé le Néerlandais.

Concernant les trois blessés (Lopes, Aouar, Ndombélé), Peter Bosz a entretenu le mystère : « C'est trop tôt pour dire quelque chose là-dessus. On verra demain ».

