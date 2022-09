OL : Bosz prêt à renier ses principes pour affronter le PSG ?

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Peter Bosz a des convictions, c'est pour ça qu'il a été recruté. Et il n'est pas du genre à revenir dessus pour retourner une situation compromise. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'était resté que six mois à Dortmund. Les dirigeants allemands avaient compris qu'ils allaient droit dans le mur avec lui et qu'il ne changerait rien à sa façon de faire. Mais avec l'expérience, l'ancien joueur de Toulon a visiblement appris à mettre de l'eau dans son vin.

Ainsi, après les défaites à Lorient (1-3) puis à Monaco (1-2) et alors que se profile la visite de l'ogre parisien, il aurait décidé d'aligner un 4-4-2 avec Ousmane Dembélé et Alexandre Lacazette en pointe. Les supporters lyonnais réclamaient la présence des deux dans le onze de départ mais Bosz s'obstinait à mettre l'un ou l'autre. Selon L'Equipe, il aurait changé d'avis...