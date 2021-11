OL : Bosz prie pour Paqueta avant Montpellier et n’a pas digéré les incidents contre l’OM

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Peter Bosz a débuté son point presse en dévoilant des nouvelles de l’effectif de l’OL avant le périlleux déplacement à Montpellier demain (17h). « Lucas Paqueta a pris un coup mais ça va. Léo Dubois sera toujours absent, quant à Jérôme Boateng, il n'est pas venu au Danemark mais il est disponible pour demain, a-t-il évacué devant la presse. C'était important aussi pour Moussa Dembélé d'avoir du temps de jeu. Il voulait jouer tout le match mais on n'a pas pris de risque. C'était son premier match après deux mois. Je suis content de son match. »

L’entraîneur des Gones a ensuite fait une remarque troublante sur le calendrier. « C'est assez bizarre qu'après chaque match de coupe d'Europe on joue à l'extérieur ensuite. Ce sera encore le cas dimanche, c'est comme ça, a-t-il constaté. On a joué avec deux avant-centres à Bröndby. Islam Slimani a joué un peu plus bas que Moussa. On a vu que c'est possible de jouer comme ça et ça nous donne une possibilité en plus. »

« Une personne a terni l'image du club »

Bosz se méfie tout particulièrement du MHSC, capable de coups depuis le début de la saison. « C’est une bonne équipe qui n'a pas peur de jouer et qui prend des risques, a-t-ail analysé. Cela peut aussi nous donner des possibilités. On n'a pas toujours bien joué à l'extérieur. On a besoin de victoires et de points. Paris est loin devant au classement mais sinon toutes les équipes perdent des points. Le championnat est très équilibré. »

Questionné ensuite sur les incidents survenus contre l’OM dimanche dernier au Groupama Stadium, le technicien n'a pas masqué son amertume. « Quand tu aimes le foot et encore plus quand tu es supporters de l'OL c'est dur à accepter ce qu'il s'est passé contre Marseille, a-t-il soufflé. Une personne a terni l'image du club et des supporters. »

🎙 Peter Bosz en conférence de presse à la veille du match #MHSCOL "@LucasPaqueta97 a pris un coup mais ça va. @leodubois15 sera toujours absent. @JeromeBoateng n'est pas venu au Danemark mais il est disponible pour demain" pic.twitter.com/gv75tO6Z3Z — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2021