OL : Bosz rétropédale sur Paqueta et met en garde le FC Metz après l’OM

Peter Bosz pourra compter dimanche à Metz (13h) sur un groupe de l'OL rasséréné après la belle victoire à Marseille (3-0). « On était très contents après la victoire à Marseille. Tout de suite après le focus a été sur Metz. On a fait une bonne semaine d'entraînement, les joueurs sont bien, a expliqué le coach lyonnais en conférence de presse. Metz sera un match différent de Marseille mais ça ne veut pas dire que ce sera plus facile. C'est à moi de préparer l'équipe, ce sera un match différent tactiquement. Il faudra essayer de jouer dans les petits espaces. »

Bosz est surtout satisfait de la nouvelle production offensive des Gones. « Le plus important, c'est que lors des derniers matchs on marque des buts. Avant on avait des occasions mais on ne marquait pas. C'est difficile d'expliquer vraiment pourquoi, a-t-il analysé avant de changer sa vision sur Lucas Paqueta, qu’il a tancé la semaine dernière pour en faire trop. Il a beaucoup pressé avec Moussa à Marseille. Il travaille beaucoup pour l'équipe et parfois il court même trop et perd quelques ballons. Il pourrait parfois jouer un peu plus simple. C'est un joueur avec une très bonne mentalité. »

Au sujet de la course à l’Europe, l’entraîneur de l’OL y croit encore dur comme fer. « L'équipe n'a jamais baissé la tête et croit toujours à l'Europe. On a débuté une série de victoires et il faut absolument la continuer contre Metz, » a-t-il conclu avec optimisme.

Bastien Aubert

Rédacteur