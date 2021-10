OL : Bosz sème des indices sur son onze contre l'ASSE

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Peter Bosz a fait un premier point médical à la veille du derby contre l’ASSE mais celui-ci ne sera pas le dernier en attendant l’entraînement du jour. « On a encore besoin d'attendre le dernier entraînement. Moussa Dembélé et Jeff Reine-Adélaïde seront absents. Jérôme Boateng va mieux, a-t-il développé. C'est un match spécial. Je suis habitué à la présence des supporters sur le dernier entraînement avant le derby. C'est extraordinaire. Cela motive encore plus les joueurs. Tout le monde me parle de ce match. C'est un match très important. »

L’entraîneur de l’OL a bien compris l’attente du peuple lyonnais autour de cette rencontre. « Il faut gagner demain, a-t-il martelé. Pour les supporters, c'es beaucoup plus que 3 points. Les joueurs, qui vont jouer demain, seront à 100%. Un derby, c'est toujours particulier. On ne parle plus de classement. Il faudra être très concentrés. L'équipe joue de mieux en mieux mais on perd toujours trop de ballons. On rate encore trop d'occasions. On progresse mais on a encore beaucoup de choses à s'améliorer.

Au niveau des cas individuels, ceux d’Houssem Aouar et Lucas Paqueta ont retenu son attention. « je suis arrivé, Houssem Aouar était blessé. Depuis 3 mois, il n'a plus de pépins physiques. Il arrive à enchaîner. Il se procure beaucoup d'occasions. Il est toujours bien placé. Ce but va lui donner de la confiance, a-t-il analysé. Je suis content de Lucas Paqueta en pointe. Ce n'est pas son meilleur poste. Il est meilleur en milieu offensif. Il est capable de garder le ballon, dos au but. L'important est le collectif. »

