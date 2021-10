OL - Brondby (3-0) : les 5 enseignements de la victoire lyonnaise avant le derby

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Peter Bosz n’a pas fait tourner

A trois jours du derby à Geoffroy-Guichard, Peter Bosz n’a pas cherché à s’économiser. Dans le onze de départ contre les Danois, seul Bruno Guimaraes a été invité à souffler. Une décision autant imposée par l’absence de banc que par la volonté de ne pas faire de tests avec des jeunes (Cherki sur le banc). En espérant que l’OL ne paie pas sa débauche d’énergie dans le Chaudron.

L’OL a mis une heure à faire sauter le verrou

Opposé à un bloc bas, Lyon s’est rendu le match difficile en ne convertissant pas ses nombreuses occasions du premier acte et en butant sur le très bon Mads Hermandsen. Heureusement pour les Gones, les Danois n’ont pas su profiter des situations de contre et ont cédé après l’heure de jeu.

Karl Toko-Ekambi confirme sa bonne dynamique

Si Peter Bosz avait choisi d’aligner Lucas Paqueta en faux “9”, c’est encore Karl Toko Ekambi, déjà buteur face à Glasgow et Lorient qui a encore été décisif par deux fois. A la réception d’une remise astucieuse de la tête du Brésilien … Puis en opportuniste après un gros travail de débordement de Rayan Cherki, fraîchement rentré en jeu pour suppléer un Xherdan Shaqiri volontaire mais brouillon. On l’a aussi vu passeur décisif pour le but du 3-0.

Thiago Mendes a marqué des points

Seul joueur à bénéficier du turn-over de Peter Bosz au coup d’envoi, l’ancien Lillois a marqué des points. Sérieux dans le coeur du jeu, Thiago Mendes n’a pas hésité à se projeter aux avant-postes et à prendre sa chance de loin. Sa qualité de centre sur le 1-0 (64e) et son jeu long sur le 2-0 (70e) ont permis de faire sauter le verrou. L’autre homme du match.

Houssem Aouar volontaire et récompensé

Repositionné dans l’axe par un Peter Bosz désireux de le remettre en confiance, le “n°8” lyonnais a encore raté bon nombre de situations, butant deux fois sur Hermansen (21e, 74e) et trouvant le poteau de ce dernier (72e). A force d’insister, Aouar a été récompensé d’un but sur une tête rageuse (85e). Une réalisation qui va lui amener de la confiance.