OL : caillassage du bus, Grosso, la Mezza… Anthony Lopes se lâche et annonce un nouveau Lyon !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Sur le caillassage du bus

« En général, OM-OL est un super match, et pour certains individus tout a été gâché. On est marqué à vie. C’est un mélange de colère et de tristesse. On a tous été choqués en voyant le coach entrer dans le vestiaire. Mais tout ce qui s’est passé a resserré les liens. J’ai vu des personnes solidaires envers le coach. J’ai senti un groupe derrière le club, qui avait envie de remonter la pente. On va se servir de ce qu’il s’est passé pour le retranscrire en termes de résultats sportifs ».

Lopes veut aussi se débarrasser des racistes de la Mezza Lyon

Sur Fabio Grosso

« On a beaucoup échangé pour voir comment il allait aussi bien physiquement que mentalement. On l'a vu déterminé aussi sur le match de dimanche (contre Metz) ».

Sur les gestes racistes du parcage lyonnais au Vélodrome

« Ce sont des choses totalement inacceptables. Que ce soit dans une enceinte sportive ou dans la vie de tous les jours. Ce sont des choses que l'on ne doit pas voir. Vous avez vu les démentis de nos plus gros groupes de supporteurs qui ont condamné les événements. Nous, le club, on en fait de même. On ne peut pas concevoir des choses pareilles dans la vie quotidienne ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life