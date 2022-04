OL : Caqueret se fixe un objectif après son opération

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Maxence Caqueret va rater plusieurs matchs de l’OL. Souffrant d'une lésion méniscale, il a été opéré vendredi 4 avril et devrait manquer quatre semaines de compétitions. Il donne de ses nouvelles quelques jours après l’opération.

Invité sur OLPLAY, il annonce la couleur sur son opération du genou : « J’ai eu cette opération au genou il y a deux jours, qui s’est très bien passée. On récupère et on va travailler pour revenir vite et fort. Je vais retrouver le club mardi en même temps que l’équipe. Je vais voir avec le staff pour les prochaines étapes de ma rééducation. C’est une période compliquée mais ce sont des moments qui arrivent dans une carrière de footballeur. Cela aurait pu être plus grave. J’essaie de faire la part des choses. J’espère être de retour avant la fin de saison. Je vais tout faire pour revenir dans les temps mais je ne vais pas prendre de risque. Je vais juste écouter les consignes. Il faut garder le moral et la foi. Et aller de l’avant. »

